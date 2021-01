Nuytinck: Â«Inter grande squadra! Il pareggio ci dÃ  tanta soddisfazioneÂ»

Nuytinck: «Inter grande squadra! Il pareggio ci dà tanta soddisfazione»

Bram Nuytinck, difensore olandese, ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Udinese TV”, dopo il pareggio a reti bianche con l’Inter di Antonio Conte

MEZZO PIENO – Dopo aver fermato l’Atalanta, l’Udinese di Luca Gotti blocca anche l’Inter sullo zero a zero. Al termine del match, Bram Nuytinck, al rientro dopo un lungo infortunio, ha rilasciato queste dichiarazioni: «Le sensazioni sono positive. L’Inter è una squadra molto forte mentre noi stiamo attraversando un periodo di difficoltà, perciò questi due pareggi in una settimana sono molto importanti, siamo felici e io sono molto contento di essere tornato. Fino ad oggi in campionato abbiamo incontrato qualche difficoltà ma queste recenti sfide ci hanno dato soddisfazioni, ora dobbiamo risalire la classifica e vediamo».