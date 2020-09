Nuova stagione nuovo Lautaro Martinez: rompe subito il suo tabù

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Lautaro Martinez in Inter-Fiorentina ha trovato il suo primo gol stagionale. Va sottolineato a che minuto, perché l’argentino ha un tabù.

SUBITO IN GOL – Inter-Fiorentina ha visto tra i suoi protagonisti Lautaro Martinez. L’argentino ha prima trovato il gol del pareggio all’ultimo minuto del primo tempo e poi costretto con un’azione personale la difesa viola all’autogol che ha portato al 2-1. Il minutaggio della sua rete non è un dato banale.

TABU’ MENTALE – Nella scorsa stagione infatti il Toro aveva un suo personale tabù. O segnava entro i primi trenta minuti o, praticamente, non segnava più. Con giusto un paio di eccezioni. Un limite mentale: trovare la rete lo galvanizzava. Ma senza quella benzina il suo motore faticava a carburare.

CAMBIAMENTO – Con la Fiorentina Lautaro ha segnato all’ultimo minuto del primo tempo. All’ultima occasione. Il primo squillo stagionale del numero 10 è un segnale. Dopo una stagione molto oltre le aspettative non vuole fermarsi. E per crescere ancora serve restare in partita anche senza segnare subito.