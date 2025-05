Nuno Mendes sicuro: «Partita di oggi per prepararci bene all’Inter»

Nuno Mendes, terzino sinistro del Psg di Luis Enrique, ha parlato dopo la finale di Coppa di Francia vinta per 3-0 contro il Reims. Il portoghese ha lanciato un messaggio ai prossimi rivali dell’Inter in vista della finalissima di Champions League di sabato prossimo.

WARM-UP – Una volta conclusa la finale di Coppa di Francia tra Psg e Reims, hanno iniziato a parlare diversi giocatori parigini. Non solo Bradley Barcola, ma anche il terzino Nuno Mendes. Il portoghese, autore di un’altra prova molto importante, è apparso contento per il secondo trofeo stagionale vinto e ora punta già all’Inter. Ecco le parole del giocatore, riprese dai colleghi francesi di Footmercato: «È un altro trofeo. Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile, ma siamo riusciti a giocare una partita serena, una partita che abbiamo gestito bene dall’inizio alla fine. È una partita per preparare la prossima partita di Champions League. Stiamo bene, riposeremo bene. L’attesa è un po’ lunga. Manca solo una settimana. Riposeremo bene per affrontare la partita nel miglior modo possibile. Ci stiamo allenando bene, ma sono contento di festeggiare con la squadra e poi riposarmi». Psg e Inter si sfideranno esattamente tra una settimana all’Allianz Arena. I nerazzurri, lunedì 26, avranno l’open media day.