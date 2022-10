Non solo Gollini, la Fiorentina recupera altri due giocatori per l’Inter − CdS

La Fiorentina può sorridere per tre recuperi alla vigilia della gara di campionato contro l’Inter. Non solo il portiere ex Atalanta e Tottenham, Gollini, ma anche altri due giocatori

RECUPERI − Se da un lato mister Vincenzo Italiano è alle prese col dubbio in attacco (vedi articolo), in vista dell’Inter può strappare un sorriso in virtù del recupero di tre giocatori. Oltre a Pierluigi Gollini, la Fiorentina avrà a disposizione anche Maleh e Ranieri. Pedine importanti per il tecnico viola che può utilizzare sia dal primo minuto che a gara in corso. A proposito di Gollini, l’ex Atalanta e Tottenham si giocherà il posto con Pietro Terracciano, il quale ieri ha anche parlato della sfida contro l’Inter (vedi articolo). Con molta probabilità, sarà proprio quest’ultimo a giocare titolare.

Fonte: Corriere dello Sport − Andrea Giannattasio