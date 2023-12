No Lautaro Martinez no party: l’Inter si affida al suo leader − CdS

Lautaro Martinez ‘lider maximo’ della sua Inter. Senza il Toro, i nerazzurri faticano ad ingranare. Stasera servono le sue prodezze per scardinare il tabù Lazio in casa.

LIDER MAXIMO − Senza Lautaro Martinez un’altra Inter. Il Toro è il leader e vero trascinatore della squadra nerazzurra, che si affida alla sua leadership e al suo immenso talento per rompere il tabù Olimpico contro la Lazio e portarsi a +4 sulla Juventus. Lautaro Martinez ha segnato fino ad ora 16 gol in 21 presenze stagionali, ben 14 in 16 solamente in Serie A. Insomma, una macchina infallibile. Dopo l’iniziale panchina contro la Real Sociedad, il capitano – che ad inizio 2024 rinnoverà a 8 milioni l’anno – sarà regolarmente in campo a guidare la sua truppa insieme al socio e amico Marcus Thuram, il quale ha parlato dell’argentino anche ai canali della Lega. Il forfait di Alexis Sanchez, che fortunatamente non preoccupa, riduce ulteriormente le scelte offensive di Simone Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno