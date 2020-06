Niente ritiro per Inter-Sampdoria, questione di orario del match – CdS

Il “Corriere dello Sport” spiega che l’Inter non andrà in ritiro prima della gara di domenica contro la Sampdoria per motivi di orario.

NIENTE RITIRO – Allenamento questa mattina e poi il rompete le righe. Con appuntamento a domenica alla Pinetina. A meno di un cambio di programma l’Inter non andrà in ritiro nemmeno stavolta, alla vigilia della sfida con la Sampdoria. Come già accaduto per la gara contro il Napoli.

TROPPO TEMPO – Una scelta che nasce in primo luogo dal fatto che il match con la Sampdoria è fissato per le 21.45 di domenica. Il ritiro nel caso sarebbe decisamente lungo. Forse troppo. Meglio insomma allentare la tensione.