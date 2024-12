Nicola: «Primo gol rocambolesco. Inter di un altro livello»

Archiviata la gara contro l’Inter, in sala stampa alla Unipol Domus di Cagliari, il tecnico Davide Nicola ha commentato la sconfitta contro i nerazzurri.

COMPLIMENTI – Davide Nicola, dopo la sconfitta in casa contro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati, un passaggio sulla squadra di Simone Inzaghi per poi concentrarsi sul percorso dei suoi rossoblu. Queste le parole dell’allenatore del Cagliari: «La sconfitta a Venezia è stata una scossa. Sappiamo di dover continuare a migliorare e abbiamo la serenità e l’entusiasmo per farlo. Dopo il girone d’andata, sarà possibile fare un bilancio generale. Dobbiamo mantenere il giusto equilibrio. Ci dispiace per oggi, ma quando si incontra una squadra con questa qualità, va anche riconosciuto il merito dell’avversario. Mercato? Adesso pensiamo all’ultima partita, poi faremo una valutazione complessiva del girone d’andata e vedremo come migliorare. Non è questo il momento per parlare di mercato, c’è ancora una partita da giocare e quindi subito testa alla prossima sfida».

Cagliari-Inter, Nicola indica il percorso

LAVORO – Nicola infine, ha parlato di come dovrà lavorare con il suo gruppo per tornare in carreggiata: «Scuffet? È tornato con la giusta energia, voglio che sia così anche da parte sua e di chiunque altro. L’Inter è arrivata con la formazione tipo e sanno fare molte cose bene. Per reggere il loro livello, devi essere abile ad alzare la pressione e a non concedere troppi spazi. Secondo me è stato un test molto importante per i ragazzi. Se riesci a portare avanti il risultato, trovi nuove energie. Il primo gol è arrivato su una palla imprevedibile Mina ha chiesto il cambio. Bisogna considerare che per caratteristiche non abbiamo Luvumbo, che ti permette di cambiare il sistema di gioco. È importante portare avanti soluzioni diverse».