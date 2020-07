Nicola lancia un debuttante dal 1′ in Genoa-Inter: il probabile 3-5-2 – Sky

Nicola ha deciso di affrontare Conte tornando alle origini e puntando su un giovane già visto in campo all’andata. Come riportato da “Sky Sport”, la probabile formazione rossoblù in Genoa-Inter non prevede nemmeno l’ex Pinamonti dal 1′. Ecco le ultime novità da Genova

FORZA FRESCHE IN CAMPO – Anche Davide Nicola è intenzionato a modificare qualcosa rispetto al Genoa ipotizzato in mattinata (vedi probabili formazioni di Genoa-Inter). In difesa Cristian Romero recupera ed è pronto a tornare al centro, con Andrea Masiello in panchina. A scalare sul centro-sinistra sarà Cristian Zapata. Destinato a sedersi dall’inizio anche Davide Biraschi, su cui è in vantaggio Peter Ankersen. La grande novità a centrocampo è la presenza del primavera Nicolò Rovella, classe 2001 che di fatto prende il posto di Iago Falque e permette il cambio di modulo. Dal 3-4-1-2 al 3-5-2, niente modulo a specchio rispetto all’Inter di Antonio Conte (vedi ultime di formazione). Per Rovella sarebbe il debutto dal 1′ in Serie A, dopo aver già giocato all’andata nella mezz’ora finale, finora unica presenza nella massima serie. Oltre agli esperti titolari, Nicola si affida anche alla linea verde sia in difesa sia a centrocampo. In attacco Andrea Favilli è in vantaggio sul grande ex Andrea Pinamonti, che partirà dalla panchina.