Nicola, conferenza stampa prima di Cagliari-Inter: orario e info utili!

Mister Davide Nicola si prepara alla conferenza stampa di presentazione di Cagliari-Inter. Di seguito tutte le informazioni utili per seguirla.

NON SOLO CAMPO – Tra solo due giorni andrà in scena Cagliari-Inter, sfida valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Per l’occasione i rossoblù hanno svolto una seduta di lavoro, dalla quale arrivano ottime notizie per Davide Nicola. Domani sarà già la vigilia del match e quindi i rossoblù svolgeranno l’ultimo allenamento prima di accogliere i nerazzurri all’Unipol Domus. Lo fa sapere il club cagliaritano, con una nota sul proprio sito ufficiale in cui aggiorna anche sul programma.

La conferenza stampa di Nicola alla vigilia di Cagliari-Inter: tutti i dettagli

QUANDO E DOVE – Il mister rossoblù interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Inter, per presentare il match davanti ai giornalisti. L’appuntamento si terrà proprio al termine dell’allenamento di domani mattina, intorno alle ore 12.15. La conferenza stampa di Nicola potrà essere seguita in diretta streaming su cagliaricalcio.com e sul canale Youtube dei rossoblù. Intanto si attendono notizie anche sul fronte nerazzurro, a pochissimi giorni da un match fondamentale per restare in scia di Napoli e Atalanta. Anche Simone Inzaghi prepara le sue mosse per la trasferta di sabato sera all’Unipol Domus.