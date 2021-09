Nico Gonzalez torna sul rosso di Fiorentina-Inter: «Chiedo scusa per ieri»

Nico Gonzalez smaltisce la rabbia dopo l’episodio di Fiorentina-Inter che l’ha visto protagonista in negativo. L’attaccante argentino della Fiorentina chiede scusa per l’espulsione rimediata sull’1-2

ROSSO E SCUSE – L’espulsione al 78′ del fin lì ottimo Nico Gonzalez ha sicuramente condizionato il finale di Fiorentina-Inter, togliendo ai padroni di casa l’ultima speranza di riacciuffare il pareggio. L’attaccante argentino della Fiorentina torna sull’episodio e lo fa – attraverso il proprio account Instagram – per chiedere scusa: “Voglio scusarmi con i miei compagni e con i tifosi per la situazione di ieri in partita. Mi sono lasciato trasportare dalle emozioni e dall’adrenalina del gioco. Il nostro percorso continua ed è lunghissimo! Forza Viola”. Questo il messaggio di Nico Gonzalez dopo il rosso rimediato in Fiorentina-Inter, che gli varrà una squalifica in Serie A.