Neuer salta Inter-Bayern Monaco! A San Siro un nuovo rilancio

Neuer non parteciperà alla partita tra Inter e Bayern Monaco. Il portiere tedesco non recupera e rimarrà in Baviera. Kompany tra i pali schiererà un altro portiere.

AI BOX – Niente da fare: Manuel Neuer sarà assente per Inter-Bayern Monaco. Il portiere tedesco, out dalla partita di andate degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayer Leverkusen, non volerà in direzione Monaco di Baviera. Al suo posto ci sarà Urbig, che già, aveva difeso i pali del Bayern nella partita di andata all’Allianz Arena, prendendo gol da Lautaro Martinez e Davide Frattesi. Su Neuer si era fatta un po’ di confusione tra la stampa tedesca e Sky Sport, che aveva dato addirittura la presenza da titolare del portiere a Milano. Nulla di tutto questo: il portiere non ha lavorato con il gruppo nella rifinitura di Sabener Strasse.

Neuer non ci sarà in Inter-Bayern Monaco: Urbig al suo posto

IL SOSTITUTO – Al suo posto, appunto, ci sarà Urbig. Il ventunenne, arrivato a gennaio dal Colonia, squadra di seconda divisione, per 7 milioni di euro più 3 milioni di possibili bonus sarà ancora una volta in porta contro l’Inter: sarà la sua nona presenza come sostituto di Neuer. E secondo la Bild, Neuer dovrebbe saltare pure la partita di Bundesliga contro l’Heidenheim.