Neuer recupera prima di Inter-Bayern Monaco! Subito titolare? – Sky

Colpo di scena a poche ore dalla sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Sky Sport in questi minuti, Manuel Neuer ha recuperato dal problema muscolare al polpaccio destro e sarà regolarmente a disposizione per la gara di San Siro.

RECUPERO A SORPRESA – Fino a ieri, le indicazioni provenienti da Monaco facevano presagire un forfait quasi certo. Manuel Neuer, 39 anni, aveva saltato sia la gara d’andata all’Allianz Arena (persa 2-1 dal Bayern) sia il ritorno degli ottavi contro l’Inter. Il rientro del capitano è una notizia fondamentale per Vincent Kompany, che dovrà comunque fare i conti con diverse assenze pesanti, tra cui Musiala, Upamecano e Davies. In porta, Jonas Urbig si era ben comportato nelle ultime uscite, ma la leadership e l’esperienza di Neuer sono difficilmente sostituibili in una gara di tale importanza.

Neuer subito titolare contro l’Inter? Le ultime

DAL CAMPO – Neuer recupera e sarà a disposizione di Kompany per la sfida di San Siro contro l’Inter, ma giocherà titolare? Secondo quanto riportato da Sky sì, il tedesco dovrebbe partire subito titolare, guidando la retroguardia bavarese in una partita che si preannuncia infuocata. Per l’Inter, che parte con un gol di vantaggio e il supporto del proprio pubblico, cambia leggermente lo scenario. Affrontare un Bayern con Neuer tra i pali è una sfida diversa, che richiederà ancora più lucidità sotto porta.