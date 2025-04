Neuer recupera per Inter-Bayern Monaco? La risposta del ds Eberl

Manuel Neuer ha subito due infortuni muscolari piuttosto pesanti in questa stagione e sta ancora lavorando per cercare di recuperare dall’ultimo. Il ds del Bayern Monaco Eberl a pochi giorni dall’Inter risponde sull’eventuale ritorno su Sky Sport DE.

INFORTUNIO – Manuel Neuer non conosce pace in questa stagione. Il portiere del Bayern Monaco ha subito il primo infortunio muscolare contro il Bayer Leverkusen agli ottavi di finale di UEFA Champions League e da lì in poi è iniziato il calvario. Mentre stava esultando ha fatto registrare uno strappo alle fibre muscolari del polpaccio destro e non è riuscito a recuperare nemmeno in tempo per la partita contro l’Inter di pochi giorni fa.

RECUPERO – Neuer in questi giorni sta lavorando per tentare il recupero in extremis per Inter-Bayern Monaco. Jonas Urbig lo sta sostituendo non facendolo rimpiangere, ma avere il campione del mondo tra i pali sarebbe totalmente diverso per Vincent Kompany. L’estremo difensore fatica ancora a saltare sul suo polpaccio e non basta il lavoro da terra che sta facendo. Dopo il pari contro il Borussia Dortmund di ieri pomeriggio il ds Eberl ha chiuso quasi ad un’eventuale possibilità: «Neuer recupera per Inter-Bayern Monaco in Champions League? Speriamo sempre, ma non credo»