Neres infortunato, guai per Conte: compromessa la gara con l’Inter!

Guai per Antonio Conte: David Neres si è infortunato nella gara contro l’Udinese. Le tempistiche del rientro rendono difficile la sua presenza anche in Napoli-Inter.

TEGOLA – Non un weekend fortunatissimo per il Napoli quello della ventiquattresima giornata di campionato. Il pareggio contro l’Udinese e la vittoria dell’Inter, che accorcia le distanze in classifica, non sono l’unico strascico che la squadra di Antonio Conte si porta. A mettere i bastoni tra le ruote ai partenopei, infatti, è anche l’infortunio di David Neres. Proprio nell’ultima gara, disputata al Maradona, il brasiliano ha accusato un fastidio fisico che adesso sembra destinato a lasciarlo fermo ai box per lungo tempo.

Neres infortunato: Conte lo perde anche per Napoli-Inter!

LE TEMPISTICHE – Dopo l’esito degli esami svolti, che hanno rilevato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra, adesso arrivano novità anche sulle tempistiche dell’infortunio di Neres. Stando alle notizie riportate da Sky Sport 24, l’ex Benfica dovrà saltare almeno quattro o cinque gare di campionato. Il rientro dell’attaccante nelle disponibilità di mister Conte, infatti, è previsto tra la sfida col Venezia e quella contro il Milan. L’infortunato Neres, dunque, sarà l’assente praticamente certo della partita scudetto contro l’Inter in programma al Maradona il prossimo 2 marzo.