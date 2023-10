Ndicka nuovo infortunato della Roma, le prime sensazione prima dell’Inter

Ndicka è uscito anzitempo nel corso della sfida tra Roma e Monza per un problema fisico. Il difensore francese, secondo quanto riportato da Sky Sport, difficilmente ci sarà nella prossima sfida di campionato contro l’Inter.

ALTRA ASSENZA – Nuovo infortunio in casa Roma, ma soprattutto nuova assenza. Dopo le notizie legate a Paulo Dybala a Serdar Azmoun, José Mourinho (anche lui non ci sarà per squalifica) contro l’Inter dovrà fare a meno anche di Evan Ndicka. Il difensore francese ha subito un infortunio al piede destro, un trauma che lo ha costretto a chiedere il cambio anticipatamente, nel corso del secondo tempo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, le prime sensazioni non sono positive in casa giallorossa. Tutto fa pensare che contro l’Inter, Ndicka non ci sarà, anche se ad oggi resta ancora in dubbio e le sue condizioni saranno valutate meglio nelle prossime ore.