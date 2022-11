Napoli vola in Turchia in ritiro per preparare la sfida con l’Inter: il programma – CdS

Il Napoli vola in Turchia in ritiro come una sorta di richiamo alla preparazione estiva dove, oltre a giocare alcune amichevoli, Luciano Spalletti preparerà la sfida con l’Inter. Ecco il programma completo secondo il Corriere dello Sport (con ancora le amichevoli da definire).

IN RITIRO – Dopo lo stop del campionato di Serie A dovuto al Mondiale in Qatar, il Napoli riprenderà la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno lunedì 28 novembre e poi, dall’1 dicembre fino al 13 si trasferirà in Turchia, precisamente ad Antalya. Una sorta di tournée con l’obiettivo di simulare il ritiro estivo, per preparare al meglio la sfida con l’Inter subito alla ripresa del campionato, a gennaio 2023. Durante la permanenza in Turchia, i partenopei affronteranno diverse squadre locali e non solo in amichevole: si parla del Karagumruk di Andrea Pirlo, ma anche Fulham e Crystal Palace. Al rientro a Napoli anche altre due partite, una di queste al Maradona.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini