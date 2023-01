Napoli, viaggio quasi lampo per sfidare l’Inter: doppia trasferta – CdS

Il Napoli ha scelto una modalità particolare per gestire la doppia trasferta: non solo l’Inter questa settimana, anche la Sampdoria. Il Corriere dello Sport dettaglia come la squadra di Spalletti si muoverà in questi giorni.

ANDATA E RITORNO – Il Napoli è partito ieri alle 17 direzione Milano, in vista della partita di stasera (ore 20.45) contro l’Inter. Una trasferta cominciata con un aereo e proseguita in albergo, dove gli azzurri hanno avuto solo il tempo di cenare. Il Corriere dello Sport fa sapere che la squadra di Luciano Spalletti ripartirà subito dopo il big match del Meazza, attorno alle 2 di stanotte. Non certo una situazione anormale, ma una scelta del tecnico per gestire il doppio impegno in trasferta. Domani il Napoli si allenerà a Castel Volturno, che lascerà sabato direzione Genova. Domenica alle 18 ci sarà la sfida con la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Fonte: Corriere dello Sport – ant.gio.