Napoli, a un mese dall’Inter oggi ripresa degli allenamenti: due recuperi – CdS

Il Napoli torna ad allenarsi stamattina, a poco più di un mese dalla partita contro l’Inter. La squadra di Spalletti recupera due giocatori che avevano saltato le ultime giornate prima della sosta, come segnala il Corriere dello Sport.

SI RIPARTE – Oggi il Napoli torna a Castel Volturno e ricomincia gli allenamenti dopo poco più di due settimane di pausa. Per la formazione di Luciano Spalletti la permanenza nel proprio centro sportivo sarà molto breve: domani trasferta in Turchia per il ritiro invernale che durerà fino al 12 dicembre (vedi articolo). Due le amichevoli previste, il 7 contro l’Antalyaspor e l’11 contro il Crystal Palace. Saranno le prime nell’avvicinamento a Inter-Napoli (mercoledì 4 gennaio ore 20.45). Il Corriere dello Sport comunica che hanno recuperato Khvicha Kvaratskhelia e Amir Rrahmani, i due acciaccati del Napoli. Contro l’Inter ci saranno anche loro.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano