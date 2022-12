Napoli, ufficializzata un’altra amichevole in vista dell’Inter

Prosegue la preparazione di Inter e Napoli in vista della gara del 4 gennaio, che sancirà anche la ripresa del campionato di Serie A per entrambe le squadre. In quest’ottica, i partenopei hanno ufficializzato una nuova amichevole.

AMICHEVOLE – Altra amichevole per il Napoli, che prosegue la preparazione per la sfida del 4 gennaio 2023 contro l’Inter. Notizia di oggi è l’ufficialità della gara contro i francesi del Lille, in programma mercoledì 21 dicembre alle ore 20 allo Stadio Diego Armando Maradona. Sfida che segue quella del 17 contro il Villarreal.