Napoli, ufficializzata amichevole con il Villarreal in vista della sfida all’Inter

UFFICIALE − Il Napoli ha ufficializzato che sabato 17 dicembre, giocherà un’amichevole contro il Villarreal presso lo stadio Maradona alle ore 20:30. La vendita dei biglietti è disponibile già dalle ore 16 di oggi sul circuito di Ticketone. Questa gara sarà fondamentale per uomini di Luciano Spalletti per preparare il ritorno in campo che avverrà il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter.

Fonte: sscnapoli.it