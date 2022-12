Napoli, tutti a disposizione di Spalletti prima dell’Inter: un dubbio e due certezze

Prosegue il lavoro del Napoli in allenamento in vista della ripresa del campionato e la sfida con l’Inter. Tutti i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti, che oggi ha osservato la squadra durante l’allenamento congiunto con la Juve Stabia (vedi QUI). Un dubbio di formazione per la sfida del 4 gennaio e due certezze importanti.

GRUPPO AL COMPLETO – Luciano Spalletti mercoledì ha ritrovato anche Demme, tornato a lavorare in gruppo. Mancava solo lui all’appello dopo i rientri di Rrahmani, prima di Natale, e Salvatore Sirigu. Gradualmente sono stati inseriti anche Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano. Tutti disponibili per Spalletti che valuta le scelte in vista di Milano riservandosi ancora qualche dubbio. Uno, ad esempio, riguarda la difesa, con lo stesso Rrahmani che scalpita per ritrovare una maglia dal primo minuto che non è ancora sicuro di ottenere.

Tante le certezze dalle quali ripartire, una su tutte: Victor Osimhen, uno dei più in forma anche negli ultimi test amichevoli e autore di sette gol nelle ultime sei di campionato. Spalletti al Meazza si affiderà a lui ma anche a Kvaratskhelia che dopo lo stop prolungato per la lombalgia è ancora alla ricerca della miglior condizione fisica, ma è comunque pronto a sfidare l’Inter.