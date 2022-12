Napoli, tornano i primi Nazionali! Ancora fuori un giocatore per infortunio – CdS

Anche il Napoli prosegue spedito verso la ripresa del campionato e la sfida importantissima contro l’Inter. Ieri sono rientrati i primi reduci dal Mondiale, e altri ne arriveranno nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, un infortunato prosegue ancora con il lavoro personalizzato.

I NAZIONALI – Anguissa, Lozano e Olivera ieri sono tornati ad allenarsi con il Napoli dopo la breve esperienza al Mondiale. Hanno ricominciato a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno (esercitazione in palestra e programma personalizzato in campo). Oggi, invece, sarà il turno di Zielinski, mentre Kim è atteso domani: nessuno di loro parteciperà all’amichevole con il Lilla, la ex squadra di Osimhen, in programma domani alle 20 al Maradona. Salterà la partita anche Rrahmani: per lui, ieri, una parte di lavoro con il gruppo e poi una sessione personalizzata.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini