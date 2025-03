Il Napoli soffre nel finale ma supera la Fiorentina: Inter ancora a -1

Il Napoli sconfigge di misura la Fiorentina con il punteggio di 2-1. A segno Romelu Lukaku, Giacomo Raspadori e Albert Gudmundsson, con i partenopei che si riportano ora a 1 punto dall’Inter capolista.

PRIMA FRAZIONE – Il Napoli ospita la Fiorentina in un match che gli azzurri non possono sbagliare se intendono restare a contatto con l’Inter capolista, vittoriosa con il Monza in rimonta per 3-2. La partita vede subito un atteggiamento arrembante dei padroni di casa, che sulla scia dell’ottima prestazione contro i nerazzurri del precedente turno di Campionato provano a prendere le redini del match sin dal principio. Così, la squadra di Antonio Conte va vicinissima al gol del vantaggio al 9′, con Giacomo Raspadori che non riesce a superare David De Gea da posizione privilegiata dopo un ottimo invito di Giovanni Di Lorenzo. L’andamento della sfida non cambia, con gli azzurri che continuano ad attaccare alla ricerca della rete dell’1-0. L’atteggiamento votato all’attacco dei partenopei paga, con la rete siglata da Romelu Lukaku, che mancava all’appuntamento da gennaio, tramite un tap-in a porta sguarnita al 26′.

SECONDO TEMPO – Nella seconda frazione di gioco, il Napoli riesce a sfruttare una delle prime opportunità per portarsi sul doppio vantaggio. Al 60′, infatti, Raspadori riesce a liberarsi in area di Marin Pongracic per poter così superare De Gea con un preciso tiro rasoterra. La Fiorentina non si disunisce, trovando al contrario il gol dell’1-2 grazie ad Albert Gudmundsson, che al 66′ supera Alex Meret grazie a un tiro a giro propiziato dall’assist di tacco di Moise Kean. I sussulti finali della viola non producono i risultati sperati, con il Napoli che riesce a portare a casa i tre punti. Inalterati gli equilibri in vetta al Campionato italiano, con i partenopei che restano a 1 punto dall’Inter.

NAPOLI-FIORENTINA 2-1

26′ Lukaku (N), 60′ Raspadori (N), 66′ Gudmundsson (F).