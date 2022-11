Napoli, subito test per Kvaratskhelia e poi la tournée: ecco cosa filtra – CdS

Le vacanze sono praticamente finite anche per il Napoli, che presto tornerà ad allenarsi a Castel Volturno. Subito test per Kvicha Kvaratskhelia prima della tournée in Turchia e la preparazione in vista dell’Inter alla ripresa del campionato. Ecco cosa filtra secondo il Corriere dello Sport riguardo le condizioni del georgiano.

PRIMA DELLA PARTENZA – Il Napoli mercoledì tornerà ad allenarsi prima della partenza in Turchia. La prima valutazione, quella più attesa, riguarderà le condizioni di Kvaratskhelia, costretto a saltare le ultime tre partite di campionato a causa di un attacco di lombalgia acuta accusato dopo la sfida di Champions con il Liverpool ad Anfield. Dalla Georgia, dove si trova in questa fase, arrivano notizie confortanti: Kvaratskhelia sta molto meglio e ha anche ripreso ad allenarsi gradualmente.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mnadarini