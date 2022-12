Napoli, Spalletti spera in due recuperi alla ripresa degli allenamenti

Dopo due giorni di riposo il Napoli oggi riprende ad allenarsi a Castel Volturno (vedi articolo) così da preparare il big-match contro l’Inter in programma il 4 gennaio. Luciano Spalletti in questi giorni spera in almeno due recuperi dall’infermeria.

ALLA RIPRESA – Dopo la parentesi in Turchia, il Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno oggi anche dopo i due giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro in vista della sfida con l’Inter, proprio in questi giorni spera nel recupero di due pedine importanti. La prima è Amir Rrahmani, che dovrebbe ritrovare il campo e il gruppo dopo rimediato a ottobre a Cremona, una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Attesi anche i recuperi di Diego Demme e Salvatore Sirigu. Per quanto riguarda i partecipanti ai Mondiali, i primi a rientrare saranno Anguissa, Lozano e Olivera, tutti eliminati nella fase a gironi. Qualche giorno in più, invece, verrà concesso a Kim e Zielinski.