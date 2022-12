Napoli, Spalletti può sorridere: uno verso il recupero per sfida all’Inter – Sky

Inter-Napoli andrà in scena il 4 gennaio. Spalletti, secondo Sky Sport, avrà a disposizione una pedina importante per il big-match contro i nerazzurri

RECUPERO – Il Napoli si appresta ad iniziare il ritiro in Turchia. La sfida contro l’Inter è ancora lontana ma, secondo Sky Sport, Spalletti, dopo Kvaratskhelia, dovrebbe recuperare un’altra pedina importante per il big match di San Siro: secondo l’emittente, infatti, Amir Rrahmani “corre” verso il recupero e sarà a disposizione del tecnico per la sfida che segnerà la ripartenza della Serie A per i due club.