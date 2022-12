Napoli, Spalletti col gruppo al completo prima dell’Inter: il programma – TS

Il Napoli, reduce dalla sconfitta in amichevole con il Lille, si prepara alla sfida con l’Inter del 4 gennaio. Secondo quanto riferito da Tuttosport Spalletti potrà lavorare con tutto il gruppo a disposizione

BRILLANTEZZA – Il Napoli, archiviata la sconfitta in amichevole contro il Lille, lavora in vista della sfida con l’Inter in programma il 4 gennaio. L’obiettivo è quello di ritrovare la brillantezza fisica, venuta a mancare nelle ultime amichevoli visti i pesanti carichi di lavoro del ritiro. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i partenopei, agli ordini di Spalletti, lavoreranno anche il 24 dicembre: il tecnico avrà a disposizione il gruppo al completo, con il rientro di tutti i Nazionali e gli infortunati come Rrahmani, Demme e Sirigu. Poi lo stop per le vacanze natalizie: apputamento al 27 dicembre, ad una settimana dalla sfida di San Siro.

Fonte: Tuttosport – Raffaele Auriemma