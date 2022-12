Napoli, secondo allenamento di giornata: ancora personalizzato per due

Dopo la seduta di allenamento di questa mattina (vedi articolo), il Napoli è sceso in campo anche nel pomeriggio per proseguire la preparazione anche in vista della gara contro l’Antalyaspor di domani. Come stamattina, ancora lavoro personalizzato per due giocatori dei prossimi avversari dell’Inter.

DOPPIA SEDUTA – Altro allenamento in casa Napoli nella giornata di oggi. Dopo la seduta di questa mattina, nel pomeriggio i giocatori di Luciano Spalletti sono di nuovo scesi in campo per preparare la gara di domani contro l’Antalyaspor. Focus, in particolare, sui calci piazzati. In vista della sfida del quattro gennaio contro l’Inter prosegue il recupero di Rrahmani e Juan Jesus. Lavoro personalizzato sul campo per il primo, personalizzato in piscina invece per il secondo.