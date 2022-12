Napoli, secondo allenamento con visita speciale! Le condizioni di Rrahmani

Il Napoli continua il lavoro in Turchia in vista delle amichevoli di dicembre e della sfida con l’Inter in programma il 4 gennaio a San Siro. Mister Spalletti ritrova un vecchio azzurro mentre il recupero di Rrahmani procede. Di seguito il report della seduta pomeridiana

ALLENAMENTO CON VISITA SPECIALE – Il Napoli di Luciano Spalletti è sceso in campo in Turchia per la seconda seduta di allenamento della giornata. La squadra, dopo aver svolto un lavoro di attivazione muscolare, ha giocato una partita a campo ridotto con 5 porticine, seguita poi da esercitazioni tecnico tattiche e partita a campo ridotto vinta dalla squadra gialla. Il recupero di Rrahmani procede: il difensore ha svolto anche oggi lavoro personalizzato in campo. Per Sirigu lavoro personalizzato in piscina. Ad assistere all’ultima parte di allenamento anche l’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik.

Fonte: sscnapoli.it