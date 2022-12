Il Napoli ritrova i pezzi in vista dell’Inter: i recuperi per Spalletti – CdS

Il Napoli sarà il primo avversario dell’Inter il 4 gennaio, alla ripresa della Serie A. Spalletti, dopo la sconfitta per 2-3 ieri in amichevole contro il Villarreal (vedi articolo), sta per ritrovare alcuni elementi.

DI RIENTRO – Il Napoli che mercoledì sera (ore 20) sfiderà il Lille nell’ultima amichevole prima dell’Inter sarà diverso da quello visto ieri col Villarreal. In vista dell’Inter già oggi i primi rientri: Hirving Lozano, Mathias Olivera e André Frank Zambo Anguissa, come segnala il Corriere dello Sport. Domani alla ripresa degli allenamenti non ci saranno Kim Min-jae e Piotr Zielinski, che torneranno martedì. Per il Napoli Luciano Spalletti ha poi concesso due giorni di riposo il 25 e 26 dicembre, riprendendo nel pomeriggio del 27.

Fonte: Corriere dello Sport – ant.gio.