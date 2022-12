Napoli, primo allenamento in Turchia: le condizioni di Kvaratskhelia e Rrahmani

Primo allenamento in Turchia per il Napoli allenato da Luciano Spalletti che durante questo ritiro disputerà due amichevoli (ufficiale, invece, un’altra amichevole). Di seguito le condizioni di Kvaratskhelia e Rrahmani secondo quanto riportato da Sky Sport.

DALLA TURCHIA – Il Napoli è già in ritiro in Turchia, ad Antalya, dove questa mattina ha effettuato il primo allenamento. Meta scelta da Luciano Spalletti in persona, che conosce bene il luogo. Il Napoli oltre che allenarsi in ritiro, giocherà ben due amichevoli. Intanto, però, per i prossimi avversari dell’Inter sarà importante cercare di recuperare Kvaratskhelia e Rrahmani in vista della ripresa con l’Inter. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, il difensore ha svolto ancora un lavoro personalizzato in campo mentre la squadra ha lavorato in palestra prima di spostarsi in campo dove ha svolto un lavoro tecnico-tattico. L’attaccante georgiano, invece, si è allenato regolarmente in gruppo ed è pronto a tornare. La squadra si rirtoverà nel pomeriggio per la seconda sessione di allenamento.