Napoli, prima amichevole verso l’Inter. Spalletti senza due pedine – CdS

Il Napoli sfiderà quest’oggi l’Antalyaspor in amichevole, la prima di preparazione al rientro in Serie A. Spalletti, secondo il Corriere dello Sport, dovrà rinunciare a due pedine importanti

RIENTRO – Il Napoli, prossimo avversario dell’Inter in Serie A, scenderà in campo quest’oggi per un’amichevole. La squadra di Spalletti sfiderà i turchi dell’Antalyaspor. Il primo match a distanza di quasi un mese dalla sfida contro l’Udinese. Il tecnico degli azzurri avrà tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di Rrahmani e Sirigu. Entrambi i calciatori, reduci da problemi fisici, stanno proseguendo il loro programma di riabilitazione. L’obiettivo è quello di arrivare in forma, ed al completo, per la sfida del 4 gennaio contro i nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini