Napoli, oggi la ripresa con una differenza rispetto all’Inter. Uno da valutare

L’Inter è tornata ad allenarsi ieri dopo le feste, il Napoli lo farà oggi. C’è qualche differenza nell’avvicinamento al big match di mercoledì 4 gennaio, in più Spalletti ha un giocatore da valutare.

RITORNO IN CAMPO – Il Napoli ha goduto di tre giorni liberi come l’Inter, ma a differenza dei nerazzurri si è allenato fino al 23 dicembre. Motivo per cui la squadra di Luciano Spalletti riprenderà le sedute a Castel Volturno soltanto nella giornata di oggi. Dopo le amichevoli contro Villarreal e Lille, i partenopei hanno deciso che non faranno altre partite prima del 4 gennaio. Una scelta diversa rispetto a Simone Inzaghi, che dopodomani affronterà il Sassuolo (vedi articolo). Spalletti valuterà in questi otto giorni le condizioni di Amir Rrahmani, reduce da una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra risalente al 9 ottobre. Il difensore prima di Natale è tornato in gruppo e per Inter-Napoli dovrebbe esserci.