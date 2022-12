Napoli, oggi ripresa allenamenti vista Inter: prima altre due amichevoli

Il Napoli ha fatto ritorno in Italia dopo il ritiro invernale in Turchia. La squadra di Spalletti, che ha chiuso la prima parte di preparazione battendo il Crystal Palace (vedi articolo), in vista dell’Inter farà altre due amichevoli.

IL PROGRAMMA – Questo pomeriggio riprendono gli allenamenti a Castel Volturno per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti non si muoverà più dal proprio centro sportivo, dopo aver fatto una decina di giorni in Turchia, fino alla trasferta con l’Inter di mercoledì 4 gennaio (ore 20.45). Oggi prima seduta, poi due amichevoli: sabato alle 20.30 contro il Villarreal e mercoledì 21 alle 20 contro il Lille. Entrambe le partite il Napoli le giocherà al Maradona.