Il Napoli chiama l’Inter alla risposta: Juventus battuta con un rigore di Lukaku

Il Napoli sconfigge la Juventus con il punteggio di 2-1 nella sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie A. A segno Kolo Muani, Franck Anguissa e Romelu Lukaku.

PRIMO TEMPO – Il Napoli si presenta al big match del Maradona contro la Juventus con tre punti di vantaggio sull’Inter, quest’ultima chiamata a recuperare la sfida di Firenze. L’incontro inizia con una Juventus decisamente arrembante, conscia del peso specifico di un risultato utile conseguito contro la capolista. Così, al 7′, Kenan Yildiz ha la palla per regalare il vantaggio ai suoi, ma Alex Meret trova l’ennesimo intervento prodigioso della sua super stagione. I bianconeri continuano a pressare e ad attaccare con convinzione, creando un’altra palla gol con Nico Gonzalez al 30′. Ma è sul finire della prima frazione che gli ospiti passano in vantaggio. A timbrare il cartellino è Kolo Muani, che al 43′ sigla la sua prima rete in bianconero con un tiro al volo sul quale Meret stavolta non può fare nulla.

Il Napoli entra con un’altra testa nel secondo tempo: Lukaku decide contro la Juventus

SECONDA FRAZIONE – Nel secondo tempo, il Napoli manifesta un altro piglio rispetto a quanto visto nei primi 45 minuti. Tanto che, al 50′, Romelu Lukaku ha sui piedi la possibilità di pareggiare il risultato, ma Michele Di Gregorio si supera allungando il pallone quanto necessario per alzarlo sopra la traversa. La pressione premia la squadra di Antonio Conte, con il colpo di testa vincente di Franck Anguissa al 57′. I padroni di casa non si accontentano e trovano il raddoppio grazie al calcio di rigore di Romelu Lukaku al 70′. Protagonista, in questo caso, il centrocampista dei bianconeri Manuel Locatelli, che atterra in area Scott McTominay regalando ai partenopei un’occasione da non poter sprecare. La squadra ospite non riesce più a rendersi pericolosa, con il risultato che viene cristallizzato sul punteggio di 2-1.

Il Napoli è ora a +6 sull’Inter, impegnata domani contro il Lecce e chiamata inoltre a recuperare la sfida del girone d’andata contro la Fiorentina.

NAPOLI-JUVENTUS 2-1, IL TABELLINO:

43′ Kolo Muani (J), 57′ Anguissa (N), 70′ Lukaku (N)