Napoli, subito a lavoro Traorè. Uno a parte: l’allenamento prima dell’Inter

Napoli lavoro in allenamento in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Prima volta con il gruppo per il nuovo acquisto Traorè, mentre uno lavora a parte. Di seguito il report ufficiale.

PRIMA DELLA FINALE – “Il Napoli si è allenato questa mattina a Riyadh. Gli azzurri preparano la finale di EA Sports FC Supercup contro l’Inter che si giocherà lunedì 22 gennaio allo “Al-Awwal Park Stadium” alle ore 20 italiane (22 locali). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale. Primo giorno di allenamento per Traorè che ha fatto lavoro personalizzato in campo. Cajuste e Mazzocchi hanno lavorato in gruppo. Personalizzato in campo per Demme”.

Fonte: sscnapoli.it