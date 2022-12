Napoli, lavoro pomeridiano in Turchia: il programma. Personalizzato per 2

Il Napoli è volato in Turchia per un mini ritiro prima del ciclo di amichevoli e della ripresa del campionato, dove sfiderà l’Inter. La squadra di Spalletti ha svolto lavoro pomeridiano al Winter Football Series by Regnum: lavoro personalizzato per due

LAVORO POMERIDIANO – Il Napoli di Luciano Spalletti continua a lavorare in Turchia in vista delle amichevoli di dicembre e ovviamente della sfida con l’Inter del 4 gennaio. Seduta pomeridiana per gli azzurri al Winter Football Series by Regnum. Il gruppo ha prima svolto una fase di torello ed esercitazione tecnica seguiti da lavoro aerobico alternato ad esercitazione tattica. In chiusura partitella a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo e Sirigu lavoro personalizzato in piscina.

Fonte: sscnapoli.it