Napoli-Inter, Zielinski verso il recupero. Attacco affidato ad Osimhen – SM

Napoli-Inter è un crocevia fondamentale della stagione. Gli uomini di Gattuso cercano punti fondamentali per la lotta ad un posto nella prossima Champions League. Zielinski verso il recupero, attacco affidato ad Osimhen. Le ultime da “SportMediaset”

LA PROBABILE – Napoli-Inter è in programma domenica alle 20:45. Gli uomini di Gattuso sono alla ricerca di punti fondamentali per la corsa ad un posto in Champions League. Pochi i dubbi di formazione per il tecnico azzurro: in porta, al posto dell’infortunato Ospina, ci sarà Meret. Difesa a 4 con Manolas e Koulibaly in mezzo e Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne. Davanti alla difesa Fabian Ruiz e Demme. Dietro ad Osimhen, che guiderà l’attacco, l’ex Inter Politano, Zielinski ed Insigne. In caso di forfait del polacco, alle prese con alcuni problemi muscolari, pronto Mertens.