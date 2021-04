Napoli-Inter, Zielinski titolare. Ballottaggio fra Osimhen e Mertens – Sky

Napoli-Inter è in programma domani alle 20:45. Gli uomini di Gattuso cercano punti fondamentali per la lotta ad un posto nella prossima Champions League. Le ultime da “Sky Sport”

è in programma domenica alle 20:45. Gli uomini disi sono allenati questa mattina a Castelvolturno e nel pomeriggio andranno in ritiro presso un albergo nel centro di Napoli. Buone notizie per il tecnico azzurro:è pienamente recuperato e partirà dal 1′ nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico del Napoli. Fabian Ruiz e Demme confermati davanti alla difesa, con Politano ed Insigne ad agire sulle corsie esterne. In attacco ballottaggio fra: Gattuso li ha provati entrambi in allenamento, le riserve verranno sciolte solo con la rifinitura di domani.