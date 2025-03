Napoli-Inter, Zielinski ritrova il suo passato. Realtà e speranza – TS

Napoli-Inter sarà anche l’occasione per vedere Piotr Zielinski contro quella che è stata la sua casa per ben 8 anni. Con gli azzurri il polacco ha conquistato uno storico scudetto, ma ora pensa solamente a far bene all’Inter.

IL PUNTO – Napoli-Inter è il match clou della ventisettesima giornata di Serie A. La sfida tra le due compagini, separate da un punto nella classifica del Campionato italiano si presenta come densa di scenari interessanti. Innanzitutto quello legato al confronto tra Antonio Conte e la squadra che ha contribuito in prima persona a riportare alla vittoria dello scudetto dieci anni dopo l’ultima volta. In secondo luogo, quello relativo alla nuova sfida tra Romelu Lukaku e la compagine nerazzurra, quella che proprio con il tecnico salentino come direttore d’orchestra gli ha consentito di tornare grande.

Napoli-Inter, il ritorno di Zielinski al Maradona

L’EX – Un’altra prospettiva interessante da cui guardare al confronto tra Napoli e Inter è riservata dalla presenza di Piotr Zielinski tra le fila del club meneghino. Il polacco, che ha conquistato uno scudetto con gli azzurri due stagioni fa, potrebbe calcare nuovamente il campo del Maradona, questa volta da ex. A seconda dell’evoluzione che avrà la partita, il tecnico Simone Inzaghi deciderà se schierare il calciatore classe 1994 a partita in corso. Quel che è certo è che la crescita di quest’ultimo in maglia nerazzurra, corroborata dalla facilità di gioco da lui mostrata nelle ultime partite disputate con l’Inter, indurrà l’allenatore piacentino a riflettere con serietà sul suo possibile ingresso in campo.

UNA SPERANZA – Dopo aver già vinto uno scudetto con il Napoli, Zielinski ha deciso di indossare la maglia dell’Inter per regalarsi altre gioie sul piano personale e professionale. Ribadire con fermezza la volontà di conquista del titolo, grazie a una prestazione d’autorità contro la seconda in classifica, rappresenterebbe il modo migliore per esprimere tale auspicio.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport