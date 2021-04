Napoli-Inter, Zielinski preoccupa Gattuso. Oggi la ripresa degli allenamenti

Napoli-Inter andrà in scena domenica sera in vista della trentunesima giornata di Serie A. Oggi anche la squadra allenata da Gennaro Gattuso riprenderà gli allenamenti, Piotr Zielinski tiene in ansia il tecnico.

VERSO LA SFIDA – Napoli-Inter, dopo il successo a Genova contro la Sampdoria, anche Gennaro Gattuso – così come Antonio Conte – ha dato due giorni di riposo. Oggi gli azzurri si ritroveranno a Castel Volturno per preparare la sfida in programma domenica sera contro i nerazzurri. Gennaro Gattuso, che per domenica dovrà già fare a meno di Lozano squalificato (vedi articolo), è in ansia per le condizioni di Piotr Zielinski. Il polacco è uscito dalla sfida contro la Sampdoria con un leggero fastidio muscolare. Gattuso e il suo staff faranno di tutto per provare a recuperare al meglio il centrocampista in vista della sfida contro l’Inter.