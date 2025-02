Napoli-Inter, vietata la trasferta ai tifosi nerazzurri: le motivazioni del Prefetto

Il Prefetto della città partenopea dispone il divieto di vendita di biglietti e di trasferta per alcuni tifosi nerazzurri in occasione di Napoli-Inter. Ecco le motivazioni.

GRANDE – Cresce l’attesa per Napoli-Inter, scontro diretto che dirà tanto della lotta al titolo per la stagione 2024/2025. Non sono ancora ufficiali la data e l’orario del big match del Maradona, che dovrebbe disputarsi nel primo weekend di marzo, eppure il fermento è già tanto. Anche alcuni protagonisti del match, come Simone Inzaghi e Alessandro Buongiorno, si sono già pronunciati in merito. In attesa di scoprire il calendario a partire dalla ventisettesima giornata, arrivano importanti novità per i tifosi in merito a Napoli-Inter da parte del Prefetto della città partenopea.

Napoli-Inter, limitazioni per alcuni tifosi nerazzurri

LA DECISIONE – I tifosi nerazzurri residenti in Lombardia non potranno acquistare i biglietti di Napoli-Inter e, dunque, partecipare alla trasferta dello stadio Maradona. Il Prefetto della città partenopea, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione dell’Inter, con l’esclusione dei residenti nella stessa regione ma titolari della fidelity card del club azzurro. La vendita dei biglietti del settore ospiti è garantita ai soli possessori della fidelity card del club nerazzurro, sottoscritta prima del 17 febbraio 2025, per i non residenti in Lombardia. La motivazione che ha portato il Prefetto a questa scelta è il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.