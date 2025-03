Napoli-Inter vale tutto! C’è la vetta della classifica in palio

Napoli-Inter mette di fronte seconda e prima in classifica, distanziate di un punto. Alle 18 il big match della ventisettesima giornata di Serie A è uno spartiacque fondamentale per capire come si concluderà il campionato.

DECISIVA, O QUASI – Napoli-Inter non è uno scontro diretto come gli altri, è probabilmente IL vero scontro diretto della stagione. Dal Maradona passano tante delle possibilità di entrambe le squadre di giocarsi la vittoria della Serie A, con gli scenari che sono cambiati diverse volte nell’ultimo mese. E che vedono ora l’Inter, nonostante qualche inciampo di troppo, per la prima volta in testa alla classifica da sola. Vincere oggi vorrebbe dire portarsi a +4, mettere un primo vero solco col Napoli. E, dopo lo scorso weekend, ora anche il pareggio non sarebbe del tutto da buttare via perché vorrebbe dire rimanere in vetta. Ma, vista la situazione, fare la voce grossa a casa di chi era davanti fino a sette giorni fa sarebbe un segnale enorme.

Napoli-Inter, dubbio in attacco e… di modulo

SCELTE DA FARE – Per Napoli-Inter Simone Inzaghi recupera Marcus Thuram, che a febbraio ha dovuto convivere con un noioso infortunio, ma è da valutare nel risveglio muscolare di stamattina quanti minuti avrà nelle gambe. Altrimenti, più fattibile vedere Marko Arnautovic (eurogol in Coppa Italia con la Lazio) del deludentissimo Mehdi Taremi. Fasce obbligate: con Carlos Augusto, Matteo Darmian e Nicola Zalewski indisponibili restano solo Federico Dimarco e Denzel Dumfries (ossia i titolari). Tanto che, se sulle fasce fosse necessario qualcosa di diverso, sarebbe obbligatorio variare dal 3-5-2. Nel Napoli l’ex Antonio Conte deve scegliere il sostituto di André Frank Zambo Anguissa, che si è infortunato in settimana. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown a Napoli-Inter, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.