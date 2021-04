Napoli-Inter è il big match di stasera. Allo Stadio Diego Armando Maradona, alle ore 20.45, in palio tanto sia per la zona Champions League sia per il titolo. I nerazzurri cercano, in una delle trasferte storicamente più difficili, i punti per avvicinare l’obiettivo.

SETTIMANA CHIAVE – Oggi Napoli-Inter, mercoledì lo Spezia e domenica prossima il Verona. Tre partite in sette giorni, che per la capolista possono valere lo scatto decisivo per avvicinare l’obiettivo. Per farcela, però, serve approcciare al meglio: ossia vincere in casa del Napoli. Mica facile: l’1-3 del 6 gennaio 2020 ha interrotto una serie di oltre ventidue anni senza successi esterni in Serie A. La squadra di Gennaro Gattuso è fra le più in forma del momento, avendo perso solo con la Juventus nel celebre recupero, e la sofferenza dell’andata (pur in superiorità numerica) deve servire da monito. Servono tredici punti, su ventiquattro disponibili, per chiudere i conti e non dover guardare le inseguitrici: prendere i primi tre oggi vorrebbe dire tanto.

SCELTE CHIARE – Forse, per una volta, Antonio Conte non ha particolari dubbi. Per Napoli-Inter sicuri i rientri in formazione di Nicolò Barella, Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, il primo reduce da squalifica e gli altri due da panchina. L’unico vero dubbio è sul laterale sinistro, dato che torna Ivan Perisic dopo l’infortunio. Ma, considerato il momento, si attende più Matteo Darmian (decisivo col Cagliari) di Ashley Young. A Romelu Lukaku si chiede il bis dell’andata, lui che fu decisivo quindici mesi fa con una doppietta. Nel Napoli ancora da assegnare invece due maglie: quella del terzino sinistro e soprattutto il centravanti (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19.30 il countdown vero e proprio a Napoli-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).