Napoli-Inter, una grande sorpresa in difesa! Inzaghi riflette – Sky

A quasi 24 ore dall’inizio della partita tra Napoli e Inter Simone Inzaghi sta riflettendo su una possibile sorpresa nel reparto arretrato. Un cambio in particolare sulla destra secondo Andrea Paventi su Sky Sport.

EMERGENZA – Simone Inzaghi è in chiara emergenza in occasione della partita della sua Inter contro il Napoli. Tra i nerazzurri ci sono diverse assenze a cui sopperire in questo weekend di campionato, che può decidere le sorti di una o dell’altra squadra. Matteo Darmian è uscito malconcio dalla sfida di Coppa Italia con la Lazio e l’infortunio rimediato non è indifferente: salterà sicuramente la trasferta di Napoli. Al forfait del veterano si aggiungono Nicola Zalewski e Carlos Augusto, entrambi esterni sulla fascia sinistra. Senza tre giocatori di fascia le scelte sono obbligate per Inzaghi, che però sta pensando in queste ore ad un cambio.

Napoli-Inter, l’idea della vigilia di Inzaghi!

CAMBIO – Andrea Paventi su Sky Sport ha lanciato la novità di giornata: Yann Bisseck potrebbe partire dal primo minuto al posto di Benjamin Pavard. Il motivo? Il francese ha un passato da terzino tra Bayern Monaco e Francia e con Inzaghi ha già fatto l’esterno di centrocampo a Madrid lo scorso anno in Champions League. Il giocatore di grande esperienza sarebbe la prima soluzione a partita in corso per sostituire Denzel Dumfries, che non sta saltando nemmeno un impegno nelle ultime settimane. L’idea dell’allenatore perciò è quella di munirsi di un’alternativa nel corso dei 90 minuti.