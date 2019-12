Napoli-Inter, un ex obiettivo nerazzurro rinforzo di Gattuso per la partita?

Condividi questo articolo

Napoli-Inter si giocherà fra una settimana e Gattuso potrebbe avere un nuovo acquisto. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, in collegamento da Milano per Sky Sport 24, un ex obiettivo di mercato dei nerazzurri potrebbe essere il primo rinforzo per l’ex allenatore del Milan.

IN DIRITTURA D’ARRIVO – Stanislav Lobotka è stato l’anno scorso nel mirino dell’Inter, ma poi non se n’è fatto niente. Il centrocampista slovacco del Celta Vigo, come riporta Fabrizio Romano, è ora a un passo dalla Serie A: «Col Napoli parti sempre più vicine. Incontro in corso a Madrid, l’offerta è di sedici milioni di euro e il Celta Vigo ne vuole venti con i bonus. Sono le ore di Lobotka, sempre più vicino al Napoli perché la trattativa procede benissimo». Col mercato che apre ufficialmente giovedì non è da escludere che possa essere già a disposizione di Gennaro Gattuso il 6 gennaio per Napoli-Inter.