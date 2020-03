Napoli-Inter, tornano i titolari. Conte con la variabile Eriksen – GdS

Napoli-Inter in campo giovedì sera, finalmente si torna a giocare cercando di tenere alta la concentrazione per quella che dovrà essere una rimonta per conquistarsi la finale di Coppa Italia. Antonio Conte perde Victor Moses ma secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” punta tutto sui titolari, con la variabile Christian Eriksen.

CON I TITOLARI – Verso Napoli-Inter, si fa male Victor Moses (QUI la notizia) ma tornano tutti i titolari effettivi per Antonio Conte, compreso il capitano Samir Handanovic. Spazio ad Antonio Candreva e Ashley Young sulle fasce, e alla classica coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in attacco. Gli inamovibili Milan Skriniar e Stefan de Vrij in difesa mentre a centrocampo con Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Due sole variabili riguardano un posto in difesa e a centrocampo: da decidere il terzo centrale tra Danilo D’Ambrosio – in vantaggio -, Diego Godin e Alessandro Bastoni, mentre in mezzo al campo il tecnico dovrà decidere tra Matìas Vecino e Christian Eriksen, che ha avuto modo di vederlo allenare ancora di più visti i rinvii di Inter-Sampdoria e Juventus-Inter.