Napoli-Inter 0-1, il tabellino della partita di Supercoppa Italiana

Napoli-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita valida per la finale di Supercoppa Italiana 2023-2024.

TRIS DI FILA! – L’Inter è ancora una volta campione della Supercoppa Italiana! Il Napoli del solito lamentoso Walter Mazzarri cade al 91′, a un passo dai rigori, con il tap-in di Lautaro Martinez. Una partita ancora una volta dominata, ma in cui stava mancando l’acuto vincente e la precisione davanti alla porta. Poi, nel primo dei cinque minuti di recupero, Benjamin Pavard mette in mezzo per il capitano che butta giù il muro. Tutto questo con il Napoli rimasto in dieci dall’ora di gioco, per il doppio giallo di Giovanni Simeone che dà un pestone a Francesco Acerbi da già ammonito e non può essere altrimenti. È il terzo successo consecutivo dell’Inter nella manifestazione, e serve anche per rientrare in ottica Serie A. Questo il tabellino di Napoli-Inter.

NAPOLI-INTER 0-1 – IL TABELLINO

Napoli (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (74′ Mario Rui), Cajuste (74′ Raspadori), Lobotka, Zerbin (58′ Ostigard); Politano (70′ Lindstrom), Kvaratskhelia (70′ Gaetano); Simeone.

In panchina: Contini, Idasiak, Demme, Zielinski, Ngonge, D’Avino, Gioielli.

Allenatore: Walter Mazzarri.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij (63′ Carlos Augusto), Acerbi; Darmian, Barella (63′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (81′ Arnautovic); Thuram (82′ Sanchez), Lautaro Martinez (93′ Bisseck).

In panchina: Audero, Di Gennaro, Dumfries, Sensi, Klaassen, Buchanan, Asllani, Stabile, Stankovic, Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Antonio Rapuano della sezione di Rimini (Colarossi – Tolfo; Di Bello; VAR Di Paolo; A. VAR Aureliano; AA. ris. L. Rossi).

Gol: 91′ Lautaro Martinez.

Espulso: Simeone (N) al 60′ per doppia ammonizione.

Ammoniti: Rrahmani, Zerbin, Gaetano (N), Calhanoglu, de Vrij, Barella (I), Mazzarri (N, allenatore).

Recupero: 1′ PT, 7′ ST.