Napoli-Inter 1-1, il tabellino della partita delle semifinali di Coppa Italia

Napoli-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1. Questo il tabellino della partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2019-2020.

NON BASTA ERIKSEN – Finisce in semifinale e con tanto rammarico la Coppa Italia per l’Inter, primo tentativo di conquistare un trofeo. Christian Eriksen segna direttamente da calcio d’angolo il primo gol in Italia dopo lo stop per il Coronavirus, che annulla lo 0-1 dell’andata, ma nonostante tante occasioni i nerazzurri non raddoppiano. David Ospina, autore di un errore sul corner del danese, para tutto e con tre interventi decisivi salva i suoi, oltre al lancio per il pareggio di Dries Mertens. Gli azzurri mercoledì sfideranno la Juventus. Questo il tabellino di Napoli-Inter.

NAPOLI-INTER 1-1 (andata 1-0) – IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Zielinski (84′ Allan), Demme, Elmas (65′ Fabian Ruiz); Politano (65′ Callejon), Mertens (74′ Milik), Insigne (85′ Younes).

In panchina: Meret, Karnezis, Mario Rui, Llorente, Lozano, Luperto, Ghoulam.

Allenatore: Gennaro Gattuso

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (88′ Ranocchia), Bastoni; Candreva (73′ Moses), Barella, Brozovic, Young (73′ Biraghi); Eriksen (88′ Sensi); R. Lukaku, Lautaro Martinez (72′ Sanchez).

In panchina: Padelli, Berni, Gagliardini, Asamoah, Borja Valero, Esposito, Pirola.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Gianluca Rocchi della sezione di Firenze (Del Giovane – Cecconi; Mariani; VAR Valeri; A. VAR Giallatini)

Gol: 2′ Eriksen (I), 41′ Mertens

Ammoniti: Young, de Vrij (I), Ospina (N)

Recupero: 1′ PT, 5′ ST