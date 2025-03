Napoli-Inter 1-1, il tabellino della partita della 27ª giornata di Serie A

Napoli-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2024-2025.

PECCATO – Un’Inter in assoluta emergenza regge in vantaggio fino all’87’, poi ancora una volta prende gol nei minuti finali. Ma lo prende quando ormai non aveva più risorse, distrutta da un’infinita serie di infortuni peggiorata ulteriormente oggi. Il Napoli resta a -1 in classifica, non cambia nulla fra le prime tre visto lo 0-0 dell’Atalanta col Venezia. Ma proprio perché c’era la possibilità di dare uno strappo forse decisivo l’amaro in bocca resta. Con la magica punizione di Federico Dimarco che stava per dare il massimo con la minima produzione offensiva possibile nella partita (Marcus Thuram ancora fuori forma, Joaquin Correa subentro impresentabile). Questo il tabellino di Napoli-Inter.

NAPOLI-INTER 1-1 – IL TABELLINO

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (82’ Ngonge), Gilmour (79’ Billing), Lobotka, McTominay, Spinazzola (82’ M. Olivera); Raspadori (77’ Okafor), Lukaku.

In panchina: Contini, Scuffet, Juan Jesus, Rafa Marin, Simeone, Hasa.

Allenatore: Antonio Conte.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni (80’ de Vrij); Dumfries, Barella, Calhanoglu (51’ Zielinski), Mkhitaryan (80’ Frattesi), Dimarco (51’ Pavard); M. Thuram (65’ Correa), Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, Calligaris, Arnautovic, Asllani, Aidoo, Cocchi, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1 (Alassio – Peretti; Colombo; VAR Marini; A. VAR Di Bello).

Gol: 22’ Dimarco (I), 87’ Billing.

Ammoniti: Inzaghi (I, allenatore), Contini (N, dalla panchina).

Recupero: 4’ PT, 5’ ST.